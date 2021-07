RDC : au moins 13 civils tués dans la province d’Ituri

Au moins 13 civils ont été tués et plusieurs maisons détruites lors d’une attaque perpétrée dimanche contre les habitants de la ville Bahema, dans le nord-est de la République Démocratique du Congo (RDC), par la milice Codeco (Coopérative pour le développement économique au Congo).

L’attaque est confirmée par le porte-parole régional de l’armée, le lieutenant Jules Ngongo.

Les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, en proie depuis des années à des conflits interethnique et intercommunautaire, en plus des attaques des miliciens rebelles et des soldats de l’armée régulière, sont actuellement sous administration militaire depuis le 6 mai dernier afin de pour faire face à la montée de la violence.

Outre le Front démocratique allié ougandais (ADF), qui quelques jours plus tôt avait tué au moins 14 civils et d’une centaine de groupements terroristes, Codeco est une autre bande armée opérant dans le nord-est du pays et est composé de la communauté Lendu, l’un des groupes ethniques de la région.

Bien qu’elle se dise une structure d’appui financier aux agriculteurs lendu, Codeco est progressivement devenue une milice face à la communauté Hema, une ethnie composée d’éleveurs et de bergers.

La milice Codeco est une organisation mystico-militaire qui prétend défendre les Lendu, une communauté locale de l’Ituri et ses miliciens sont à l’origine de la plupart des violences actuelles, d’après les Nations unies et les autorités congolaises.