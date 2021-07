Djibouti : recensement de la population

Djibouti va organiser le 3ème recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) en janvier 2022, rapporte l’agence d’information djiboutienne ADI, relevant qu’un projet de décret visant à instituer le cadre général de l’organisation de ce 3ème recensement, a été adopté en Conseil des ministres. Le pays est-africain avait réalisé le 2ème RGPH en 2009, rappelle la même source.



Le 3ème RGPH «intervient d’une part dans un contexte national dominé par l’élaboration et la mise en œuvre du deuxième plan national de développement 2020-2024 de la vision Djibouti 2035 et d’autre part dans un contexte régional et international marqué par le suivi et la mesure des progrès réalisés dans l’atteinte des Objectifs de Développement Durable malgré la pandémie de la Covid-19 dont les impacts sur la population et l’économie contraignent à ajuster nos plans de développement», selon ADI.