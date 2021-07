Ouganda : projet écologique financé par l’Agence américaine  Usaid 

L’organisation Grow-Trees (GT) prévoit de planter plus de 50.000 arbres à travers l’Ouganda, dans le cadre d’un projet écologique financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid).

Selon Grow-Trees, ce projet renforcera les moyens de subsistance de 1,4 million de réfugiés en Ouganda à travers la réduction de la pression exercée sur les forêts et l’amélioration de la santé écologique et de la biodiversité.

«Notre projet de plantation aidera les réfugiés et les communautés locales à répondre à leurs besoins, à réduire les conflits liés aux ressources naturelles et à alléger la pression sur l’environnement. Les activités de plantation amélioreront également le sol et la couverture végétale dans les zones arides et dépourvues d’arbres», explique Bikrant Tiwary, le PDG de Grow-Trees.