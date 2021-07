Ouganda: sept morts dans des affrontements à la frontière avec la RDC (Défense)

Un soldat ougandais et six assaillants venus de la République démocratique du Congo (RDC) ont été tués dans des affrontements dans la forêt de Zeu, près de la frontière, a annoncé samedi le porte-parole du ministère ougandais de la Défense, Flavia Byekwaso.

Une vingtaine d’hommes armés, déguisés en bûcherons et venus de la RDC, ont attaqué vendredi matin un poste militaire situé dans le Nord-Ouest du pays, a déclaré à la presse M. Byekwaso, indiquant que six assaillants ont été tués et quatre ont été faits prisonnier.

« Nous avons perdu un soldat au cours de cette attaque menée par des hommes armés congolais », a enchainé la porte-parole, précisant que trois autres soldats avaient été blessés et évacués vers un hôpital militaire près de la capitale ougandaise, Kampala.

Il ajouté que des armes, dont une mitrailleuse, des arcs et des flèches ainsi que des machettes, ont été saisies par l’armée ougandaise.