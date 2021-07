Angola : Coopération économique avec la Turquie

L’Angola et la Turquie vont renforcer leur coopération économique, en signant des accords dans les différents domaines de l’industrie, du commerce et de l’agriculture, a affirmé l’ambassadeur de Turquie en Angola, Alp Ay.

« La Turquie compte investir dans les provinces de Bié (centre) et Huíla (sud-ouest), avec la participation d’acteurs privés turcs et angolais », a déclaré M. Ay dans une conférence de presse suite à un entretien avec le ministre du Commerce et de l’Industrie, Victor Fernandes.

Il a ajouté que les projets qui seront mis en œuvre dans ces domaines seront accompagnés de la formation des ressources humaines, afin de répondre aux besoins des investisseurs en termes d’efficacité et d’amélioration de la productivité de ces projets.