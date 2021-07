Tanzanie : les mines d’or

La compagnie minière Shanta Gold a publié, lundi, un plan d’exploitation minière quinquennal pour ses actifs tanzaniens New Luika (déjà en production) et Singida (en construction).

Selon ce document, la compagnie minière compte produire 498.964 onces entre le deuxième semestre 2021 et le premier semestre 2026.

Sur cette période, New Luika demeurera le premier contributeur de Shanta avec une production totale de 367.774 onces, soit une moyenne annuelle de 73.555 onces d’or. C’est largement plus que Singida qui produira 131.190 en trois ans et demi, soit 37.482 onces en moyenne.