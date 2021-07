Kenya : le Port de Lamu

Le port de Lamu situé sur la côte kényane, a accueilli lundi son premier navire cargo de grande dimension, « réaffirmant ainsi sa position stratégique de centre de transbordement destiné à desservir toute l’Afrique de l’Est», a affirmé John Mwangemi, directeur général par intérim de l’Autorité portuaire du Kenya (KPA).

«Le rêve de faire du port de Lamu un fer de lance des activités de transbordement est désormais devenu réalité avec l’arrivée des plus grandes et des plus célèbres compagnies maritimes du monde », a-t-il indiqué dans un communiqué.

La plateforme kényane de marketing « AIfluence » a obtenu un capital de démarrage équivalant à 1 million de dollars au cours d’un cycle de financement dirigé par la firme d’investissement dubaïote EQ2 Ventures.

L’entreprise qui mène des campagnes de marketing d’influence soutenues par l’Intelligence artificielle (IA) cible de nouveaux marchés d’expansion en Afrique et à l’international et compte y consacrer les financements levés.

« Les fonds seront utilisés pour se développer dans le reste de l’Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, d’ici fin 2021, et pour investir davantage dans la plateforme technologique d’AIfluence », a indiqué l’entreprise dans un communiqué.