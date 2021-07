Cameroun: au moins 7 militaires tués par Boko Haram au nord du pays

Au moins sept militaires camerounais ont été tués samedi dans la région de l’Extrême-Nord, suite à une attaque perpétrée par des hommes armés membres du groupe terroriste Boko Haram, selon des sources sécuritaires locales.

Des assaillants armés, arrivés à bord de six véhicules et plusieurs motos, ont attaqué vers 4 heures du matin (05h00 GMT) une position de l’armée camerounaise à Sagmé, dans l’arrondissement de Fotokol, relevant du département du Logone-et-Chari, précise-t-on, faisant savoir qu’au terme de plusieurs heures de combat, le commandant de la position militaire a été tué, ainsi que six de ses collègues, alors que 14 autres membres de l’armée ont été blessés.

Des biens et équipements militaires ont également été emportés, selon les mêmes sources.

La région de l’Extrême-Nord, frontalière du Nigeria et du Tchad, est en proie aux attaques du groupe terroriste Boko Haram depuis 2014.