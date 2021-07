Kenya : investissement britannique de 184 millions de dollars pour l’énergie verte

Le Kenya bénéficiera d’un investissement britannique de 184 millions de dollars destiné à promouvoir l’énergie verte et le développement durable dans le pays, a annoncé le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab.

Ce nouvel investissement permettra de construire 10.000 logements durables à des prix abordables et de financer l’expansion de l’énergie solaire hors réseau dans l’ouest du Kenya, afin de permettre à 6000 foyers kényans d’avoir accès à une énergie propre, a indiqué M. Raab dans un tweet.

A cela s’ajoutent des investissements pour soutenir la transition du Kenya vers l’énergie verte, et le développement de la production de voitures électriques.

Selon M. Raab, cet investissement permettra également de créer de nouveaux emplois verts et de débloquer de nouvelles opportunités pour les entreprises britanniques et kényanes en renforçant les relations entre Nairobi et Londres.