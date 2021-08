Maroc : Le Roi Mohammed VI s’attache à la sécurité et la stabilité dans l’environnement africain et euro-méditerranéen (discours royal)

A l’occasion du 22ème anniversaire de la Fête du trône, le Roi Mohammed VI a adressé un discours à la Nation dans lequel il a insisté sur la consolidation de la sécurité et la stabilité dans l’environnement africain et euro-méditerranéen, et plus particulièrement dans le Maghreb.

Le Roi a invité les responsables algériens pour œuvrer de concert et sans conditions à l’établissement de relations bilatérales fondées entre les deux pays sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage.

Le Maroc n’a jamais était un danger ou une menace pour l’Algérie. La sécurité et la stabilité de l’Algérie, et la quiétude de son peuple sont organiquement liées à la sécurité et à la stabilité du Maroc.

Corollairement, ce qui touche le Maroc affecte tout autant l’Algérie ; car les deux pays font indissolublement corps.

Plus que deux nations voisines, le Maroc et l’Algérie sont deux pays jumeaux qui se complètent.

Par conséquent, à sa plus proche convenance, J’invite Son Excellence le Président algérien à œuvrer à l’unisson au développement des rapports fraternels tissés par Nos deux peuples durant des années de lutte commune.