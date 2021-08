Nigeria : 13 personnes tués dans le centre et le nord-ouest du pays

Des hommes armés ont tué 13 personnes et en ont enlevé 10 dans deux attaques distinctes contre des villages du centre et du nord-ouest du Nigeria, ont annoncé dimanche les autorités.

Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont terrorisés depuis des années par des bandes criminelles qui volent du bétail et attaquent des villages, tuant, pillant et kidnappant des personnes pour obtenir des rançons.

Dans l’Etat de Kaduna (centre), le village de Madamai (…) a été attaqué par des hommes armés non identifiés”, a déclaré dans un communiqué un haut fonctionnaire local, Samuel Aruwan, sans préciser la date de l’attaque. “Cinq personnes ont été tuées, tandis que neuf maisons ont été incendiées, ainsi que trois véhicules”.

Dans l’Etat de Sokoto (nord-ouest), des hommes à moto ont investi le village de Birjingo vendredi, abattant des hommes, enlevant des femmes et volant du bétail, selon des habitants de cette localité.

La police locale a confirmé “une attaque par de présumés bandits”, sans donner de détails.

Les attaques des villages isolés des Etats de Sokoto et Kebbi sont devenues très fréquentes.

En juin, 80 villageois avaient été tués dans un raid contre un village du Kebbi, une semaine après l’enlèvement de dizaines de lycéens dans un internat de l’Etat.

Par ailleurs, le gouvernement de l’État de Plateau a décrété un couvre-feu de 24h sur tout le territoire de Jos, après avoir imposé des couvre-feux de 12h déjà sur Jos Nord et deux autres gouvernements locaux.

Samedi 14 août, un convoi de bus transportant des pèlerins a été attaqué. Vingt deux personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées.