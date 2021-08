Madagascar: campagne nationale de reboisement

Le ministère malgache de l’Environnement et du Développement durable a indiqué que le pays perd chaque année 100.000 Ha de forêts à cause de différentes formes de pressions dont les feux de brousse, la culture sur brûlis, la coupe et l’exploitation illicite des ressources naturelles, le charbon de bois, le défrichement et la migration.

En 2020, plus de 67.350 points de feux ont été localisés dans les zones forestières de Madagascar, un record absolu comparé aux chiffres de 2017 à 2019, précise-t-on de même source.

Le pays vient de lancer une campagne nationale de reboisement durant laquelle plus de 17.707.000 jeunes plants ont été plantés dans 8 régions de Madagascar. «Planter un arbre est sauver une vie, couper un arbre est couper une vie», a déclaré le président de la République, Andry Rajoelina, lors du lancement officiel de cette campagne dans la nouvelle aire protégée (NAP) de Tsitongambarika, dans le district de Taolagnaro.

Il a, à cette occasion, condamné les actes de déforestations qui influent directement sur le climat de l’île, causant notamment la sécheresse, à l’instar de ce qui sévit dans le sud du pays.

Tsitongambarika est une forêt de plaine du sud de Madagascar. La zone abrite de nombreuses espèces rares d’amphibiens, d’oiseaux, de lémuriens et de reptiles; dont beaucoup sont endémiques.