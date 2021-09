Nigeria: huit militaires tués dans une embuscade de l’Iswap dans le Nord-Est

Au moins huit soldats ont été tués et plusieurs autres portés disparus et blessés dans une embuscade du groupe de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) dans le Nord-Est du Nigeria, ont indiqué vendredi deux sources militaires.

Les terroristes ont attaqué avec plusieurs lance-roquettes le convoi militaire qui circulait entre la ville de Dikwa et Marte.

Les jihadistes ont emporté avec eux deux véhicules militaires et en ont incendié trois autres.