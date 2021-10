Burkina Faso : Cinq militaires tués dans l’explosion d’une mine

Le mercredi 29 septembre 2021 vers 15 heures, un véhicule de l’armée a sauté sur un engin explosif dans la localité de Mentao, dans la province du Soum dans le Sahel, a indiqué un communiqué de l’armée.

« Le bilan provisoire fait état de 05 (cinq) militaires tombés et un autre blessé », précise l’armée ajoutant que des renforts terrestres et aériens ont immédiatement été mobilisés pour évacuer les victimes et procéder à des opérations de ratissage dans la zone.

Le Burkina Faso est confronté depuis 2015, à une insécurité croissante qui a fait de nombreuses victimes, alors que plus de 1,4 million de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays, selon les données du gouvernement.

Les violences ont fait près de 17 500 déplacés vers d’autres pays depuis le début de l’année en cours, selon l’ONU.