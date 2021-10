Mali: Neuf militaires et 15 assaillants tués dans une attaque contre un convoi militaire

Neuf militaires maliens ont été tués et 11 autres blessés dans une attaque mercredi contre un convoi militaire dans le centre du Mali, indique un nouveau bilan fourni dans la soirée par l’armée qui fait état de 15 morts parmi les assaillants.



Un précédent bilan faisait état d’au moins cinq morts et huit blessés. L’armée souligne dans un communiqué que « ce mercredi aux environs de 11h25, un convoi des Forces armées maliennes FAMA, à l’issue d’une jonction entre les localités de Koro et Bandiagara, a été la cible d’une attaque complexe à l’Engin explosif improvisé « EEI », suivie de tirs nourris ».

« Les FAMA ont énergiquement réagi à cette attaque en poursuivant les assaillants et en procédant à un ratissage systématique dans des manœuvres aéroterrestres », ajoute le communiqué.



Le bilant provisoire fait état de 9 militaires tués, 11 blessés et de 3 véhicules détruits du côté de l’armée, poursuit le communiqué, précisant que 15 assaillants ont trouvé la mort et 20 motos et des armes ont été récupérées. »Les fouilles sont toujours en cours », note le communiqué.



Le 28 septembre dernier, cinq gendarmes maliens qui escortaient un convoi d’une entreprise minière avaient péri dans une attaque entre Sébabougou et Kwala, dans l’ouest du Mali.