Côte d’Ivoire: Plus de 5000 Burkinabè se refugient dans le Nord-Est ivoirien 

Plus de 5000 Burkinabè ont trouvé refuge dans le Nord-Est ivoirien suite aux attaques terroristes dans leur pays, a affirmé la ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora de Côte d’Ivoire, Kandia Camara.



S’exprimant à la 72ème session du comité exécutif du programme du Haut Commissaire pour les Réfugiés, qui se tient du 4 au 8 octobre courant à Genève, Kandia Camara a réaffirmé «la solidarité du peuple ivoirien à l’endroit des peuples frères des pays du Sahel, en proie aux attaques terroristes, entraînant ainsi des déplacements forcés des populations vers le Sud».



La ministre, citée par la presse locale, a ajouté dans son intervention qu’en dépit des difficultés liées à la pandémie de la Covid-19, la Côte d’Ivoire fidèle à sa tradition d’hospitalité, continue de recevoir sur son territoire des réfugiés de différentes nationalités à qui elle offre, en collaboration avec le HCR, aide, assistance et protection.



Elle a appelé dans ce sens à la solidarité internationale pour que la Côte d’Ivoire et le Haut Commissariat pour les Refugiés (HCR) puissent faire face aux besoins de ces populations vulnérables.



S’agissant des réfugiés ivoiriens, Mme Camara a exprimé la profonde gratitude de la Côte d’Ivoire envers le HCR pour le travail remarquable accompli durant plus de deux décennies, à l’effet de soulager les souffrances des populations ivoiriennes qui ont fui leur pays du fait des crises successives.



«A la faveur de la paix retrouvée et grâce aux politiques de réconciliation nationale mises en place par le Chef de l’Etat, plus de 90% des réfugiés ivoiriens ont regagné la Côte d’Ivoire, soit plus de 274 000 personnes sur un total de plus de 300 000, grâce à la collaboration et au soutien du HCR», a-t-elle souligné.