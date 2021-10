Angola : la lutte contre la perte de la biodiversité et la déforestation

L’Angola est actuellement à pied d’œuvre pour lutter contre la perte de la biodiversité et la déforestation en renforçant la lutte contre le braconnage et la dégradation des habitats naturels, a indiqué le ministre du Tourisme et de l’Environnement, Jomo Furtunato.

Pour réduire les coefficients de perte de la déforestation, le gouvernement encourage les communautés à réutiliser la biodiversité, en diffusant des informations sur la conservation, la restauration et l’importance de la préservation de la diversité biologique, a déclaré le ministre à l’ouverture d’un atelier sur la Convention sur la diversité biologique, organisé à l’occasion de la Journée internationale de la biodiversité.

Il a relevé que la pandémie du Covid-19 représente un défi sans précédent pour le monde, inhibant plusieurs projets de durabilité environnementale, estimant dans ce contexte qu’il est urgent d’entreprendre des solutions immédiates et multilatérales pour renforcer la conservation de la planète et promouvoir le relèvement post-pandémique.