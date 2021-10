Burkina Faso : la sixième conférence ouest Africaine sur l’agriculture biologique se tiendra du 23 au 26 novembre

La 6ème conférence ouest Africaine sur l’agriculture biologique se tiendra du 23 au 26 novembre prochain à Ouagadougou, ont annoncé les organisateurs.

Selon le président du conseil d’administration du conseil national de l’agriculture biologique (organisateur) Abdoulaye Ouédraogo, « plus de 200 participants et participantes de différentes nationalités vont prendre part à cette rencontre internationale en virtuel et en présentiel à cause du Covid-19 », a rapporté l’agence burkinabé d’information AIB.

Ouédraogo a indiqué que « la conférence permettra aux participants d’échanger sur les enjeux de l’agriculture biologique et les moyens de la valoriser dans l’espace CEDEAO ».

« Cette pratique culturale met l’accent sur les intrants naturels et permet d’améliorer la santé des agro-écosystèmes, y compris la biodiversité, les cycles biologiques et l’activité biologique des sols « , a-t-il affirmé.

Cependant, malgré ces nombreux avantages, le développement de l’agriculture biologique en Afrique de l’Ouest demeure faible, a dit Abdoulaye Ouédraogo.