Mali : expulsion du représentant de la Cédéao pour « agissements incompatibles avec son statut »

Le Mali a déclaré « persona non grata » le représentant spécial de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) Hamidou Boly, « au vu de ses agissements incompatibles avec son statut », a annoncé lundi le ministère malien des Affaires étrangères.

Le diplomate, de nationalité burkinabè, « a 72 heures pour quitter le territoire national », explique le ministère dans un communiqué, ajoutant que la décision lui a été notifiée.

Le ministre malien des Affaires étrangère et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a expliqué cette décision par le fait que Hamidou Boly « est engagé avec des groupes, des individus, de la société civile comme du monde politique et même du monde de la presse qui entreprennent des activités hostiles à la transition et qui ne cadrent pas du tout avec sa mission ».