Madagascar : urgence face à la sécheresse

Le président malgache, Andry Rajoelina, a exprimé sa préoccupation par rapport à la situation au Sud du pays, où la population souffre de la sécheresse causée par le changement climatique.

«Malgré les actions menées depuis plusieurs décennies et toutes les aides internationales, la famine est encore persistante dans cette région», a déclaré le Président, notant que les citoyens malgaches, notamment dans la région du Sud du pays, subissent un lourd tribut de la crise climatique à laquelle ils n’ont pas participé.

«L’urgence n’est pas seulement à l’intervention ponctuelle d’aides alimentaires et médicales comme cela aurait pu être le cas auparavant, elle est surtout celle de l’action stratégique pour apporter un changement radical et durable afin de créer une véritable renaissance dans les régions du Grand Sud de Madagascar et pour que les populations soient résilientes et autonomes», a-t-il poursuivi.