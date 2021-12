Soudan : 138 morts en trois semaines de violences tribales (médecins)

Selon le syndicat des médecins, au moins 138 personnes ont été tuées dans des conflits tribaux au Darfour, une région du Soudan difficilement accessible aux humanitaires.

Le Darfour est ravagé par une guerre sanglante depuis le règne du dictateur Omar el-Béchir qui a fait depuis 2003 au moins 300.000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l’ONU.

Le dernier bilan du syndicat des médecins du Darfour-Ouest fait état de « 138 morts et 106 blessés, dont 25 morts mercredi seulement à Jebel Moun », tandis que l’ONU fait état de plus de 22.000 déplacés, dont plus de 2.000 ont fui au Tchad voisin.