Afrique du Sud : décès de l’Archevêque Desmond Tutu

L’Archevêque Desmond Tutu, une icône de la lutte non violente contre l’Apartheid, est décédé dimanche à l’âge de 90 ans, suscitant des hommages du monde entier, notant que le Pape François a souligné que le défunt a toujours œuvré à la promotion de l’égalité raciale et de la réconciliation dans son pays natal.

Le premier ministre britannique Boris Johnson a pour sa part indiqué que M. Tutu était une figure emblématique dans la lutte contre l’apartheid et qui n’a ménagé aucun effort pour créer une nouvelle Afrique, soulignant que tout le monde se souviendra de son leadership spirituel.

De son côté, « Sunday Independent » relève que Desmond Mpilo Tutu était le visage le plus visible du mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud et à l’étranger pendant les turbulentes années 1980.

Né en 1931 dans la ville minière de Klerksdorp, il a suivi un chemin long et difficile pour devenir l’homme qui a reçu en 1984 le prix Nobel de la paix pour son opposition virulente à l’apartheid.

Après l’abolition du régime ségrégationniste en 1991, il était devenu l’une des figures les plus aimées au monde, connue pour sa chaleur, sa jovialité et sa capacité surnaturelle à charmer et à engager presque tous ceux qu’il rencontrait.