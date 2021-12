Israël : pourquoi le pouvoir algérien veut se montrer comme protecteur des palestiniens

La junte du général Chengriha, via ses médias, mène une guerre asymétrique de désinformation et des allégations mensongères à l’encontre du royaume du Maroc, au sujet de la normalisation des relations israélo-marocaines.

Cet acharnement du pouvoir algérien, qui cherche à se placer en tant que protecteur et sauveur des palestiniens, alors que le président palestinien s’est réuni avec les israéliens.

Pour éclairage, une délégation de hauts responsables palestiniens menée par le président Mahmoud Abbas, a discuté Mardi soir de questions de sécurité et d’économie à la résidence de M. Gantz, ministre israélien de la Défense, située à Rosh Haayin (centre).

Israël a approuvé mercredi une série de mesures visant à améliorer ses relations avec l’Autorité palestinienne. Benny Gantz, a annoncé cette décision dans un communiqué au lendemain d’une rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas dans la résidence de M. Gantz à Rosh Ha’Ayin, au nord-est de Tel-Aviv.

M. Gantz a affirmé dans un communiqué qu’il autorisait « un certain nombre de mesures de renforcement de la confiance », y compris le transfert de 100 millions de nouveaux shekels (32 millions de dollars).

Les mesures incluent aussi l’octroi de permis de travail à des centaines d’hommes d’affaires palestiniens et l’approbation du statut de résident pour environ 9.500 Palestiniens habitant dans la bande de Gaza ou la Cisjordanie.

Israël bloquait jusqu’ici les revenus fiscaux palestiniens en affirmant que l’Autorité palestinienne versait de l’argent aux familles des Palestiniens emprisonnés pour leur implication dans des attaques contre des Israéliens, alors que l’Autorité palestinienne qualifie ces versements d’allocations destinées à aider les familles dans le besoin.

En juin dernier, des ministres israéliens, incluant Benny Gantz, ont rendu visite à Mahmoud Abbas à Ramallah.

Le système de la junte au pouvoir, pour des complications socio-économiques, cherche à se maintenir au détriment des revendications du peuple algérien par l’illusion du truquage afin de créer un sentiment du réel.