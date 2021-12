Nigeria : l’exploration pétro-gazière dans le nord du pays

La découverte de brut réalisée en 2019 à Kolmani River, dans la Haute Bénoué, a stimulé l’exploration pétrogazière dans le nord du Nigeria. C’est ce qu’il ressort d’une déclaration d’Ogbonnaya Onu, ministre nigérian de la Science, de la Technologie et de l’Innovation.

Selon Onu, qui s’est prononcé lors d’un atelier organisé récemment, par la Commission de l’énergie du Nigeria, un organisme parapublic sous la supervision de son ministère, la découverte de pétrole dans la rivière Kolmani a favorisé des efforts accrus dans les activités de recherche dans cette zone globalement sous-explorée.

Le ministre a, par ailleurs, précisé qu’au cours de la dernière décennie, ces recherches ont permis la découverte de modèles tectono-stratigraphiques et de systèmes pétroliers pour non seulement le sous-bassin de Gongola, mais aussi pour l’ensemble du bassin de la Bénoué. Cela suggère selon lui l’existence de structures géologiques susceptibles de contenir des gisements de pétrole et de gaz naturel.