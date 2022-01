Angola: 8 millions d’hectares de terres cultivées durant les prochaines années

Le gouvernement angolais envisage de passer de 5,7 millions d’hectares à environ 8 millions d’hectares de terres cultivées durant les prochaines années, a révélé le secrétaire d’État à l’Agriculture et à l’Élevage, João Bartolomeu da Cunha.

«L’Angola dispose d’environ 35 millions d’hectares de terres arables, dont 5,7 millions sont actuellement en production», a déclaré M. da Cunha dans un point de presse sur la saison agricole actuelle, soulignant que pour augmenter la superficie cultivée le pays a besoin de 160.000 tonnes d’engrais par an.

Il a signalé ainsi qu’environ 17 milliards de kwanzas (plus de 28 millions USD) ont été mis à disposition par le gouvernement pour subventionner plus de 30.000 tonnes d’engrais composés et d’engrais simples pour la saison agricole 2021/22.

«Le pays importe en moyenne environ 50.000 tonnes d’engrais par an, mais il s’agit d’une quantité insuffisante pour couvrir tous les besoins du secteur en raison de la dynamique agricole actuelle», a-t-il précisé.