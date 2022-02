Kenya: 13 morts dans une attaque terroriste d’Al Shebab

Qui sommes-nous ?

Depuis plus de trois ans, Sahel Intelligence.com produit une revue stratégique hebdomadaire d’analyse sur la zone du Sahel, éditée par la société GIC CONSEIL (Paris). Traitant des questions de lutte contre le terrorisme, du narcotrafic, de contrebande, d’armement, et de politique dans l’ensemble de la zone Sahélienne et les pays la bordant, ce média se veut un thermomètre précis de cette région clef du monde. Reprises régulièrement par des médias internationaux, les informations produites par Sahel-Intelligence.com sont souvent exclusives, et permettent de comprendre en temps réel la situation sécuritaire dans le Sahel. En effet, l’équipe rédactionnelle est convaincue que le Sahel est à la croisée des chemins, et qu’une grande partie de l’avenir du monde se joue dans cette zone sensible. Il est donc essentiel pour les décideurs intéressés par ce dossier d‘avoir une analyse pertinente et précise sur les derniers développements. Sahel-Intelligence.com édite chaque semaine un cahier confidentiel, fruit de recherche, d'analyses, et d'informations récoltées auprès d'un réseau de correspondants qui s'étend sur plus de 10 pays du Sahel. 