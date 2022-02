Madagascar : 21 morts après le passage du cyclone Batsirai

Le président malgache, Andry Rajoelina, a lancé un appel à la solidarité nationale face à l’ampleur des dégâts causés par le cyclone Batsirai, notamment sur les côtes-est de la Grande Ile.

« Je partage entièrement votre douleur », a déclaré M. Rajoelina dans un message sur les réseaux sociaux, appelant les Malgaches à faire preuve « d’empathie et de compassion » envers leurs compatriotes qui habitent dans les zones les plus affectées par le cyclone Batsirai.

Selon le Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC), le Cyclone qui a frappé le pays dans la nuit de samedi à dimanche a fait au moins 21 morts et contraint près de 70.000 personnes à quitter leur foyer et à faire face aux risques d’inondations.