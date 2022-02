Mali : le Tchad va renforcer son contingent dans la Minusma

Le Tchad va renforcer au Mali ses effectifs au sein de la force de l’Onu face aux jihadistes, a annoncé lundi le président Mahamat Idriss Déby Itno trois jours après l’annonce par la France et ses partenaire européens de leur retrait militaire de ce pays et la fermeture de trois bases françaises à Gao, Ménaka et Gossi.

« Le Mali est l’épicentre du terrorisme au Sahel. Avec l’accord des autorités maliennes et de la Minusma (la force de l’Onu), nous allons renforcer nos effectifs » qui sont « sous l’autorité de la Minusma », a déclaré à la radio-télévision d’Etat le général Mahamat Déby, proclamé Président de transition après la mort de son père Idriss Déby Itno.

Tchad déploie 1.200 militaires au Mali au sein de la Minusma qui compte environ 15.000 Casques bleus.