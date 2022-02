Maroc : la coopération économique avec Israël se concrétise

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et la ministre israélienne de l’Economie et de l’Industrie, Orna Barbivai, ont signé, lundi à Rabat, un Accord de coopération économique visant, entre autres, à créer des Zones Industrielles Qualifiées au Maroc.

Ces zones permettront de concrétiser la coopération tripartite Maroc-Israël-Etats–Unis dans le domaine du commerce et de l’investissement et de faciliter l’accès direct des marchandises produites dans ces Zones au marché américain.

L’accord prévoit aussi la participation aux foires commerciales et conventions économiques qui se tiendront dans les deux pays, l’échange d’expertise et l’organisation d’événements promotionnels et de visites d’affaires. Il a également pour objectif d’instaurer une coopération bilatérale sur les questions de normalisation et de réglementation, entre les entités du secteur privé des deux pays (organisations patronales, Chambres de Commerce…) et dans les domaines de la recherche et développement (R&D), de l’innovation et des petites et moyennes entreprises.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont identifié les secteurs à fort potentiel d’investissement, en phase avec ceux retenus par les communautés d’affaires respectives, en l’occurrence l’Industrie 4.0, l’agroalimentaire, l’automobile, l’aéronautique, le textile, les technologies de l’eau, les énergies renouvelables, l’externalisation des services, les dispositifs médicaux et l’industrie pharmaceutique.

En travaillant ensemble, nous réaliserons le potentiel économique latent des relations bilatérales, augmenterons la portée des échanges commerciaux et renforcerons la coopération technologique parallèlement au rapprochement entre les peuples », a déclaré Orna Barbivai.

Rappelons que la coopération entre le Maroc et Israël s’est développée depuis que les liens ont été rétablis dans le cadre des accords d’Abraham négociés par les Etats-Unis à la fin de l’année 2020.

Dans le même sillage, la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, lundi, le lancement, à compter du 13 mars prochain, de sa nouvelle ligne régulière reliant Casablanca et Tel-Aviv, avec quatre fréquences par semaine dans un premier temps, pour passer rapidement à cinq vols par semaine.

Cette nouvelle liaison répond aux attentes de la communauté marocaine établie en Israël qui entretient des liens forts avec son pays d’origine. Elle vise aussi à permettre aux touristes, ainsi qu’aux femmes et hommes d’affaires, de se rendre au Maroc ou en Israël.