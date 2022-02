Mali : 19 terroristes neutralisés par l’armée malienne 

L’armée malienne a annoncé mardi soir avoir « neutralisé » ou arrêté des « terroristes » lors d’opérations au cours des derniers jours, dans les régions de Tombouctou, Ségou, Mopti et Bandiagara, au nord-est de Bamako.

Selon un communiqué de l’Etat-major des armées, qui avait déjà annoncé avoir tué près de 60 « terroristes » dans le nord du Mali la semaine dernière, « les Forces Armées Maliennes (FAMA) continuent de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes de plus en plus fébriles, en débandade, adoptant l’évitement et se dissimulant dans la population en mode d’action ».

Dans les régions de Ségou, Mopti, Bandiagara, « 19 terroristes ont été neutralisés » et « 15 bases terroristes démantelées ».

L’armée a également fait état de la récupération de 34 motos et la destruction de 15 autres, ainsi que du recouvrement de 37 téléphones.

Dans la région de Tombouctou, « les efforts ont porté sur la précision du renseignement ayant conduit à l’arrestation de 8 terroristes », selon la même source.

Le communiqué précise par ailleurs que ces opérations ont été réalisées avec la collaboration de la force européenne Takuba, toujours fonctionnelle, avec des « reconnaissances offensives à la recherche des sanctuaires terroristes ».