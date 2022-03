Algérie: Nous sommes des Poutine !!

Pourquoi le régime à Alger s’identifie à Poutine. L’auteur d’un article intitulé «Je suis Poutine !», publié sur un site officiel algérien proche de la junte au pouvoir du général Saïd Chengriha, estime que « la guerre que mène la Russie contre l’Ukraine est nécessaire », ajoutant que celle-ci « vise le renversement du régime ukrainien, qui n’hésite pas à afficher ouvertement son idéologie néo-nazie, en l’accompagnant sans scrupule par des passages à l’acte ».

Dans cette lignée, l’auteur exprime son « soutien » à la décision russe, arguant « qu’il faut parfois faire la guerre pour préserver la paix, et tuer des innocents pour sauver l’humanité », avant d’accuser l’Ukraine, d’avoir « commis un génocide contre les populations du Donbass, avec méthode, et froideur ».

En parallèle, il soutient que « cette guerre est nécessaire parce qu’elle constitue un front de résistance à la montée du fascisme en Occident, et le danger qu’il fait peser sur la paix dans le monde », avant d’ajouter que « Poutine est un homme de son temps, qui partage son idéal politique avec celui de tous ceux qui sont victimes d’un Occident dominateur, arrogant et cupide ».

L’auteur ajoute que la guerre devient indispensable pour redresser le tort qui est fait et cite Israël, la guerre contre les nazis allemands, celles menées par les Vietnamiens contre l’impérialisme des Américains et les Algériens contre le colonialisme français étaient et sont nécessaires.

Et il termine par « nous sommes des Poutines indignés, pour la paix dans le monde, la justice internationale et le salut de l’humanité ».