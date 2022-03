Burkina Faso : Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba investi président de la Transition 

Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi mercredi matin, à Ouagadougou, président de la Transition pour une période de trois ans.

La cérémonie officielle d’investiture du président s’est déroulée dans la matinée, à la salle de Banquets de Ouaga 2000.

Pour l’occasion, le président de la Transition, le lieutenant-colonel, Paul-Henri Sandaogo Damiba a été fait Grand maitre des Ordres burkinabè, en présence des présidents d’Institutions, des corps diplomatiques et consulaires et des organisations interafricaines et internationales.

Par ailleurs, selon un communiqué de la direction de la communication de la présidence, le chef de l’Etat a donné ses instructions au Contrôleur général d’Etat, de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) en relation avec l’Ordre national des Experts comptables et la cellule nationale de traitement des informations financières, de procéder à des contrôles.

Le communiqué précise que ces contrôles prendront la forme selon les cas de missions spécifiques. Il a cité quatre formes.

Les deux premières formes sont pour le premier, un audit de gestion pour les sociétés d’Etats, les EPE et assimilés et le second, un audit d’investigation, de détection de fraudes financières pour toutes les structures à contrôler.

Les deux autres formes sont pour le premier, un audit des marchés publics pour toutes les structures à contrôler, sur les acquisitions de biens, de services et sur les travaux publiques et le second, un audit spécifique sur les frais de missions, frais de voyages, de carburant et dons, au bénéfice des PPE.