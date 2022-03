Cameroun : 7 personnes ont été tuées dans la zone anglophone

Sept personnes, dont un sous-préfet et un maire, ont été tuées mercredi dans l’attaque de leur convoi par des hommes armés sur une route du sud-ouest anglophone du Cameroun.

« Aux environs de 11H00, le sous-préfet était en tournée avec un convoi de quatre véhicules » à Bekora, dans la région administrative du Sud-Ouest, a déclaré le gouverneur régional Bernard Okalia Bilaï à la CRTV, la télévision d’Etat camerounaise.

Au passage du convoi, des « terroristes » ont « déclenché les explosifs et se sont mis à tirer sur la voiture puisqu’ils étaient en embuscade », a poursuivi le gouverneur.

Il a précisé que sept personnes, dont le sous-préfet, un maire et un responsable local du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti au pouvoir au Cameroun, avaient été tuées dans cette attaque.

Les régions administratives du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont peuplées principalement par la minorité anglophone du Cameroun, pays majoritairement francophone.

Les attaques des séparatistes, qui ont débuté en 2017 dans les deux régions anglophones du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, ont fait des centaines de morts parmi les civils et les militaires, selon les Nations Unies, et provoqué le déplacement de près de 600.000 personnes à l’intérieur du pays ainsi que 70.000 personnes se sont réfugiées au Nigeria voisin.