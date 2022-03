Mali: 9 leaders terroristes éliminés par l’armée dans le centre du pays (communiqué)

L’armée malienne a annoncé dimanche soir avoir tué neuf leaders terroristes, soulignant que la situation dans la localité de Mondoro, dans le centre du pays, « est sous-contrôle », suite à l’attaque menée vendredi contre un poste qui a fait 27 morts et 33 blessés.

« L’état-major général des armées porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que les forces armées maliennes FAMA continuent de consolider leur réaction vigoureuse contre la coalition des groupes armés terroristes en débandade dans la zone de Mondoro depuis le 04 mars 2022 », souligne un communiqué de l’armée.

« Ainsi, les missions d’observation et de renseignement en profondeur ont permis de localiser les zones de repli de certains groupes terroristes. Par conséquent des actions offensives aériennes à travers des frappes ciblées ont détruit des plots logistiques et des convois ennemis », indique le communiqué. « En outre, des renseignements requis, sur la base des observations après recoupements ont permis de confirmer les pertes importantes infligées aux terroristes », ajoute l’armée, précisant que « neuf corps ennemis en état de putréfaction ont été découverts pendant le ratissage tout autour de la garnison de Mondoro ».

« Aussi, il est à noter avec certitude que certains leaders ont été neutralisés », précise le texte.

Le communiqué note, d’autre part, qu’un groupe de 16 militaires ayant continué le combat dans le secteur nord Est de Mondoro « a pu être récupéré et a confirmé l’ampleur des dégâts subis par les groupes armés terroristes ». « L’état-major général des armées confirme que la situation est sous-contrôle dans la zone de Mondoro », poursuit la même source, relevant que « la dynamique offensive dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Keletigui continuera et les FAMa ne ménageront aucun de leurs efforts pour rétablir la paix et la sécurité sur toute l’étendue du territoire national ».

Vingt-sept soldats et 70 terroristes ont été tués dans l’attaque contre le poste de sécurité des Forces armées maliennes (FAMa) de Mondoro (région de Douentza, centre), selon un communiqué du gouvernement de transition malien publié vendredi soir.

Dans les rangs de l’armée, le gouvernement a aussi décompté 33 blessés (dont 21 cas graves évacués sur Sévaré), sept portés disparus, ainsi que des dégâts matériels.

Suite à cette attaque terroriste, le président de la transition a décrété trois jours de deuil national depuis samedi à minuit.

Par ailleurs, les Forces Armées Maliennes (FAMa), basées à N’Tahaka (Région de Gao), ont énergiquement répondu à une attaque des groupes armés très tôt ce lundi matin 7 mars, aux environs de 03h30.