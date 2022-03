Burkina Faso : deux soldats tués dans l’explosion d’une mine 

Deux soldats burkinabè ont été tués et un autre blessé dimanche, dans l’explosion d’un engin explosif improvisé dans la localité de Sollé située dans la province du Loroum.

Le media en ligne « minute.bf » souligne que l’équipe de patrouille du détachement militaire de Sollé dans la province du Loroum est tombée sur une mine artisanale dimanche aux environs de 11 heures.

« Deux soldats sont tombés dans cet incident et un autre a été blessé », précise la même source.

Le 02 mars courant, deux soldats avaient été tués suite à l’explosion d’une mine dans cette même localité.

Selon l’ONU, ces attaques terroristes au Burkina Faso ont fait plus de 2000 morts et le déplacement de plus de 7000 Burkinabè vers la Côte d’Ivoire voisine.