Tchad : six millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire urgente 

Le gouvernement tchadien et les Nations unies viennent de lancer un plan de réponse humanitaire de 511 millions de dollars pour venir en aide à plus de six millions de personnes ayant besoin d’une aide urgente cette année au Tchad.

Le pays sahélien continue de recevoir des réfugiés du Cameroun, de la République Centrafricaine, du Nigeria et du Soudan, ainsi que des déplacés internes suites à des situations humanitaires et sécuritaires complexes.

« Pour répondre à ces besoins, le Plan de réponse humanitaire cible actuellement 3,9 millions de personnes parmi les 6,1 millions de personnes ayant besoin d’aide humanitaire d’urgence pour un financement requis de 510,9 millions de dollars US », a déclaré dans un communiqué Violette Kakyomya, coordinatrice du Bureau des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).

Pour une solution plus durable, la coordonnatrice humanitaire a appelé à réfléchir à des solutions plus innovantes, tout « en réduisant les vulnérabilités chroniques à travers le développement durable du pays ».

« Nous avons d’urgence besoin de plus de fonds » pour des interventions rapides notamment dans les secteurs de la nutrition, de la santé, des abris et de l’éducation », insiste le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Au Tchad, les crises humanitaires sont les résultantes de plusieurs facteurs. D’abord la crise alimentaire qui touche 5,3 millions de Tchadiens, dont 1,7 millions sont en situation de crise alimentaire sévère.

Par ailleurs, plus de 256.000 personnes sont affectées par les inondations sans oublier les réfugiés soudanais, centrafricains, nigérians, camerounais et les déplacés de la guerre de Boko Haram.