OMC : un projet de soutien à huit pays africains

L’organisation mondiale du commerce (OMC) a lancé un projet de soutien à huit pays africains, dans le cadre de l’opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Soutenu par le Cadre intégré renforcé (CIR), la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et la Société internationale islamique de financement du commerce, le projet consiste à appuyer la mise en œuvre de plus de 30 activités relatives à l’initiative continentale dans les pays retenus, en l’occurrence le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Tunisie.

Il devra contribuer à créer un environnement où le commerce peut être plus efficace et plus inclusif dans les États bénéficiaires.

« Ce programme illustre l’esprit de partenariat qui est nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de la ZLECAf », a déclaré la Directrice générale de l’OMC Ngozi Okonjo-Iweala.