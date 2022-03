Nigeria : production d’urée en granulés

Dangote Group a lancé officiellement, mardi, son unité de production d’urée en granulés s’étendant sur 500 hectares dans la zone franche de Lekki au Sud-Est de Lagos. D’une capacité de production annuelle de 3 millions de tonnes d’engrais à base d’urée et d’ammoniac, l’usine est la seconde plus importante installation du genre dans le monde et la plus grande d’Afrique.

Ayant nécessité un investissement de 2,5 milliards de dollars, l’unité a été construite par l’italien Saipem et Tata Consulting Engineers of India. Elle dépendra d’un approvisionnement en gaz à hauteur de 70 millions de pieds cubes par jour du producteur américain Chevron et de la Nigeria Gas Company.

Avec cette unité, les autorités entendent faire du Nigeria un exportateur net d’engrais avec des cargaisons destinées non seulement à l’Afrique subsaharienne, mais aussi au marché international comme le Brésil, les USA, l’Inde et le Mexique.