Rwanda: cession officielle de l’usine de transformation de thé de Mulindi

Le gouvernement a procédé cette semaine à la cession officielle de l’usine de transformation de thé de Mulindi à deux coopératives (Coopérative du Thé Mulindi et Cooperative du Thé Villageois Mulindi) fédérant 5 000 producteurs du district de Gicumbi dans la province du Nord.

Ces organisations qui détenaient 45 % du capital social de la compagnie ont acquis le reste des parts auprès de Wood Foundation Africa et Gasby Africa, deux entités philanthropiques actionnaires majoritaires de la compagnie depuis sa privatisation en 2012.

Cette transaction fait de l’unité la toute première du pays à être détenue à 100 % par des exploitants de thé. Dotée d’une capacité journalière de transformation de 120 tonnes de thé vert en thé noir, l’usine est la plus grande du pays et aussi la plus ancienne.