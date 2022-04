Rabat : visite de Pedro Sanchez au Maroc

Le Roi Mohammed VI a reçu ce jeudi au Palais Royal de Rabat, M. Pedro Sanchez, Président du Gouvernement Espagnol, qui effectue, à l’invitation du Souverain, une visite au Maroc dans le cadre dune nouvelle étape de partenariat entre les Royaumes du Maroc et d’Espagne.

M. Pedro Sanchez, a tenu à réaffirmer la position de l’Espagne sur le dossier du Sahara, considérant l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend.

A cette occasion, le Roi du Maroc et le Président du Gouvernement Espagnol, accompagné du ministre des Affaires étrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, ont réitéré la volonté d’ouvrir une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays, fondée sur le respect mutuel, la confiance réciproque, la concertation permanente et la coopération franche et loyale dans les domaines politique, économique, sécuritaire et culturelle.

Cette visite intervient un an après la crise qui a secoué les relations entre les deux pays. Elle marque la fin d’une crise déclenchée suite à l’hospitalisation du chef des mercenaires du polisario en Espagne et le début d’une nouvelle ère basée sur le respect réciproque.

Avec cette reconnaissance espagnole de la marocanité du Sahara, le groupe terroriste polisario inféodé à la junte militaire algérienne du général Saïd Chengriha, se retrouve isolé dans sa Cité-Etat de Tindouf, en Algérie.