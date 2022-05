Mali : 56 terroristes éliminés dans des frappes de l’armée (communiqué)

L’armée malienne a neutralisé une soixantaine de terroristes et interpellé 16 autres autres, dans des offensives militaires menées dans le cadre du plan « Maliko » et de l’opération « Kélétigui », dans le nord-ouest et le centre du Mali, contre des bases des groupes terroristes, au cours desquelles 2 soldats ont été tués et 10 autres blessés, indique un communiqué publié vendredi soir par l’Etat-Major général des Armées maliennes.

« Dans les régions de Koutiala, Bougouni et Sikasso, les priorités opérationnelles ont porté sur la précision des renseignements et les recherches des terroristes auteurs de l’incident des infrastructures étatiques de Molobala, les assassins d’un agent de la douane et de 2 bénévoles à Bougala-Sikasso et les pyromanes du DCAP de Kléla, de même que le suivi des mouvements des groupuscules terroristes enregistrés », souligne un communiqué de la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (DIRPA).

« Dans la région de Nara et de Koulikoro, les reconnaissances offensives dans les secteurs de Dalibougou, Kamissara, Boromo et Madina Sacko et les tirs d’artilleries suivis de fouilles dans la forêt de Troungalé et les collines de Tola ont fait le bilan suivant: 16 terroristes neutralisés, 8 terroristes interpellés, divers matériels détruits y compris des motos, des engins de fabrication d’EEI, des armes et des munitions et 03 Ak 47 en bon état récupérés », poursuit le communiqué.

Sur le théâtre Est de l’opération Maliko, « des frappes ont dispersé une vingtaine de terroristes en mouvement dans le secteur de N’Dacki, avec la destruction d’un pick-up et la neutralisation de 08 terroristes », ajoute la DIRPA.

Le communiqué indique également qu’une opération aéroportée sur les lieux de destructions d’un important plot logistique opérationnel du 24 avril 2022 dans le secteur de Niasso-Sebe et Sossobe- Togoro « a permis de recueillir d’importants renseignements », soulignant qu' »une patrouille des Forces armées maliennes Fama sur l’axe Bankass-Bandiagara a récupéré une citerne volée à l’Energie du Mali ».

De même source on ajoute que dans la région de Douentza, à Maliko, une patrouille FAMA sur la route Mondoro-Boni a réagi à une embuscade faisant côté ami , 2 morts et 10 blessés, 2 engins endommagés et côté ennemi, 22 terroristes neutralisés, 1 véhicule équipé de mitrailleuse 14, 5 mm, divers armements et munitions récupérés.

« Dans la région de Segou, l’exploitation des renseignements a permis de cibler les réseaux de renseignements terroristes faisant 10 terroristes neutralisés et 8 suspects arrêtés et un otage civil libéré », relève le communiqué de l’armée.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des actions menées par l’armée malienne pour la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan « Maliko » et de l’opération « Kélétigui », note le communiqué.