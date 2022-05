Mali: Quatre soldats tués et un autre blessé par engin explosif 

L’armée malienne a annoncé mercredi soir la mort de quatre soldats et la blessure d’un autre par un Engin Explosif Improvisé (EEI), dans le centre du pays.

« Un véhicule d’une unité des Forces armées maliennes (FAMa) en patrouille dans le secteur de Djenné a sauté sur un Engin Explosif Improvisé (EEI). C’était ce matin aux environs de 08h54 faisant 04 morts et 01 blessé côté FAMa », selon l’armée malienne.

L’armée malienne avait annoncé vendredi dernier avoir neutralisé une soixantaine de terroristes et interpellé 16 autres dans des offensives militaires menées dans le cadre du plan « Maliko » et de l’opération « Kélétigui » dans le nord-ouest et le centre du Mali, contre des bases des groupes terroristes, au cours desquelles 2 soldats ont été tués et 10 autres blessés.

Depuis 2012, le Mali est en proie à des insurrections, des incursions terroristes et des violences intercommunautaires qui ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.