Angola: Augmentation de 50% du salaire minimum national

Le gouvernement angolais a décidé de relever de 50 pour cent le salaire minimum national, en vue de donner aux travailleurs un plus grand pouvoir d’achat, a révélé la ministre des Finances, Vera Daves.

Il existe des ressources financières réservées à l’augmentation du salaire minimum national et à l’ajustement de salaire de la fonction publique, a assuré Mme Daves.

Le salaire minimum actuel, approuvé en 2019, fixe le montant dans le secteur de l’agriculture et de la fonction publique à 21.454 kwanzas, 26.817 kwanzas dans les transports, les services et l’industrie manufacturière et 32.181 kwanzas dans le commerce et l’industrie extractive.

La ministre a expliqué que l’objectif est de renforcer le pouvoir d’achat des familles, en cherchant à corriger les salaires et le revenu de base, compte tenu de la perte de pouvoir d’achat résultant de l’inflation.