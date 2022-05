Burkina Faso: Plan de riposte et d’assistance alimentaire

Le gouvernement burkinabè a adopté mercredi, un plan de riposte et d’assistance alimentaire d’un coût global de 237 milliards de francs CFA (environ 376.489.265 dollars), qui sera financé par l’Etat burkinabè, les partenaires techniques et financiers et les collectivités, a annoncé le porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo.

Selon M. Bilgo, qui s’exprimait sur la question à l’issue du conseil des ministres, ce plan de riposte et d’assistance alimentaire est une réponse urgente à la crise alimentaire et à la malnutrition.

Les bénéficiaires sont, entre autres, les personnes vulnérables, des personnes déplacées internes et des ménages hôtes.