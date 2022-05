 Burkina Faso : 11 soldats tués et plusieurs terroristes éliminés 

Onze soldats ont été tués et 20 autres blessés jeudi dans l’est du Burkina lors d’une attaque par des hommes armés contre un détachement militaire, indique un nouveau bilan fourni par l’état-major général des armées burkinabé, précisant que 15 terroristes ont été neutralisés suite à cette attaque.

« Une attaque complexe – tirs d’obus suivis de tirs directs sur la base – a visé le détachement militaire de Madjoari » de la province de la Kompienga, dans la région de l’Est, a rapporté l’armée dans un communiqué publié jeudi soir.

« Onze soldats ont perdu la vie au cours de cette attaque » et « au moins 20 militaires blessés par les éclats des obus ou par des projectiles, ont été pris en charge par les services de santé », précise le texte.

Le communiqué ajoute que des avions de l’armée sont intervenus et ont permis « de neutraliser au moins 15 terroristes qui tentaient de s’échapper après l’attaque ».

Dans la même matinée de jeudi, des individus armés ont attaqué un autocar à Seytenga, dans la province du Séno (nord), ont indiqué des habitants de la région qui ont rapporté qu’un civil avait été tué et une dizaine de passagers blessés.

Depuis 2015, le Burkina Faso est devenu le théâtre des attaques jihadistes perpétrées par des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’Etat islamique qui ont fait plus de 2.000 morts et 1,8 million de déplacés.