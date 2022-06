Burkina Faso : un chef jihadiste tué par l’armée

Les forces armées burkinabè ont éliminé la semaine dernière le terroriste Tidiane Djibrilou Dicko, un chef jihadiste qui dirigeait une katiba (unité combattante) du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM).

Tidiane Djibrilou Dicko a été tué avec une dizaine d’autres terroristes lors d’une frappe aérienne effectuée le jeudi 26 mai, près de Tongomayel, dans la province du Soum, dans le nord du Burkina, selon l’agence de presse officielle burkinabè AIB.

Le Burkina Faso, en particulier le nord et l’est, est la cible d’attaques jihadistes depuis 2015 perpétrées par des mouvements affiliés à Al Qaïda et à l’Etat islamique qui ont fait plus de 2.000 morts et 1,8 million de déplacés.