Somalie: Menace d’une crise humanitaire

L’escalade de la sécheresse qui a ravagé plusieurs régions de la Somalie en raison de l’absence de pluies a dévasté la vie de nombreuses personnes dans le pays, a annoncé le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

En effet, le nombre total de personnes ayant besoin d’aide humanitaire et de protection dans le pays est passé de 5,9 millions en 2021 à 7,7 millions, a fait savoir OCHA.

« Le nombre de personnes affectées ne cesse d’augmenter et les familles déplacées atteignent des niveaux de besoins qui mettent leur vie en danger », a indiqué le Bureau dans son dernier rapport sur l’allocation des fonds humanitaires.

La terrible sécheresse accentue les fortes vulnérabilités ainsi que les besoins humanitaires causés par des décennies de chocs climatiques et d’épidémies, poursuit le Bureau.

L’allocation standard de 25 millions de dollars fournira un soutien aux communautés gravement touchées par la sécheresse dans les régions les plus affectées, selon le bureau.

Adam Abdelmoula, Représentant spécial adjoint et Coordonnateur résident et de l’action humanitaire pour la Somalie, a appelé les partenaires de développement à agir de toute urgence et à contribuer à l’augmentation des ressources pour répondre à l’accroissement rapide des besoins et sauver davantage de vies en Somalie.

« Avec les ressources limitées dont nous disposons, nous n’avons pu, entre les mois de janvier et d’avril, secourir que 2,4 millions de personnes sur l’ensemble de celles qui ont besoin d’une aide humanitaire », a indiqué M. Abdelmoula.