Burkina Faso : Six membres des forces loyalistes tués et au moins sept terroristes éliminés (armée)

Quatre Volontaires de défense pour la patrie (VDP) et deux militaires, dont un officier, ont été tués mercredi et jeudi à Djibo et à Gomboro (province de Sourou), dans le nord et le nord-ouest du pays, dans des accrochages aux cours desquelles huit militaires ont été également blessés et au moins sept terroristes éliminés.

L’armée indique que « les assaillants ont tiré des obus simultanément sur la base du Peloton de sécurité et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) et sur le 14ème régiment Interarmes, pendant que d’autres essayaient de prendre d’assaut les boutiques ».

La veille à Gomboro dans le Sourou, un officier burkinabè a perdu la vie dans un accrochage avec des groupes armés, poursuit la même source.

Par ailleurs, le numéro 2 de la base terroriste de Zonakuy/Bourasso, dans la Boucle du Mouhoun, au nord-ouest du Burkina, Mamoudou Dembo Sangaré, alias Massoudou a été éliminé au cours d’une opération militaire dans la zone, ont indiqué des sources sécuritaires burkinabé.

Ce chef faisait partie des 46 terroristes activement recherchés et de ceux qui ont attaqué la prison de Nouna, dans la nuit du 7 au 8 mai 2022.

Les forces armées burkinabè ont annoncé avoir tué la semaine dernière un « chef terroriste », Tidiane Djibrilou Dicko, qui dirigeait une katiba (unité combattante) du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM).