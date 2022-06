Gabon : Modernisation de la flotte du Rail

La Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) a acquis six nouvelles locomotives, a indiqué le directeur général de cette structure, Christian Magni. Ces locomotives devraient lui être livrées dès la fin de cette année 2022.

Un plan d’acquisition de six locomotives neuves a été lancé : les livraisons sont programmées en deux étapes courant décembre 2022 et mars 2023. Ces locomotives de grande capacité de traction permettront de transporter plus de 50 wagons par rotation, contre une capacité actuelle de 35 wagons, a affirmé Christian Magni. Ainsi, ces nouveaux engins s’inscrivent dans le programme de modernisation de la flotte de la Setrag.

Ces équipements contribueront à améliorer l’exploitation du trafic, mais également d’offrir un meilleur service aux opérateurs et usagers du transport ferroviaire.

La Setrag a lancé en 2017 un programme de rénovation de la voie ferrée d’une durée de sept ans. L’opération vise à atténuer les effets de la « dégradation élevée » de la ligne de chemin de fer longue de 648 km entre Libreville-Franceville.

Ce chantier qui sera livré en 2024 concerne entre autres la remise à niveau du chemin de fer, sa modernisation et l’amélioration du trafic et des services aux passagers ainsi qu’aux opérateurs économiques.