Sénégal: La reine Maxima des Pays-Bas en visite à Dakar

La reine Maxima des Pays-Bas, représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour le financement inclusif du développement, a assuré les autorités sénégalaises, jeudi, à Dakar, de sa volonté de les aider à développer le sous-secteur de la micro-finance locale.

»Nous sommes prêts à vous accompagner, avec toutes les capacités techniques qui sont à notre disposition’’, a dit la reine Maxima lors d’une rencontre avec les ministres des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam.

C’est une assistance technique que les Nations unies vont fournir au Sénégal, a-t-elle dit, tout en soulignant l’importance du « partage d’expériences’’ entre les deux parties.